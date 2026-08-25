Вблизи города Самар на Днепропетровщине эвакуируют жителей: были взрывы, есть пострадавшие

Днем 25 июля в районе города Самара Днепропетровской области прогремел взрыв и начался масштабный пожар. В нескольких населенных пунктах объявлена эвакуация местных жителей "из опасной зоны".

Об этом сообщили Самаровская районная государственная администрация и Telegram-канал "ХДнепр", передает Цензор.НЕТ.

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Эвакуация из Песчанской громады

"Внимание! Важная информация для жителей Песчанской общины и Орловщанского старостинского округа. В связи с проведением эвакуации населения из опасной зоны просим жителей сохранять спокойствие и четко выполнять указания представителей власти, полиции и спасателей", - говорится в сообщении администрации.

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Что происходит на месте

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы.

Рядом с Песчанским поселковым советом развернули мобильный штаб полиции, пункт приема заявлений и пункт оказания медицинской помощи - полицейские оказывают помощь пострадавшим, обеспечивают правопорядок и принимают обращения граждан о повреждении имущества.

Власти призвали жителей следить только за официальными сообщениями, не распространять непроверенную информацию и не приближаться к месту работы экстренных служб.

Информацию об эвакуации также подтвердили на сайте областной полиции.

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