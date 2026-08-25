Поблизу міста Самар на Дніпропетровщині евакуюють жителів: лунали вибухи, є постраждалі

Удень 25 липня в районі міста Самар Дніпропетровської області пролунав вибух та почалася масштабна пожежа. У кількох населених пунктах оголошено евакуацію місцевих жителів "із небезпечної зони".

Про це повідомили Самарівська районна державна адміністрація та Telegram-канал "ХДніпро", передає Цензор.НЕТ.

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Евакуація з Піщанської громади

"Увага! Важлива інформація для жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу. У зв'язку з проведенням евакуації населення з небезпечної зони просимо мешканців зберігати спокій та чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників", — ідеться в повідомленні адміністрації.

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Що відбувається на місці

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби.

Поруч із Піщанською селищною радою розгорнули мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та пункт надання медичної допомоги — поліцейські надають допомогу постраждалим, забезпечують правопорядок і приймають звернення громадян щодо пошкодження майна.

Владa закликала мешканців стежити лише за офіційними повідомленнями, не поширювати неперевірену інформацію та не наближатися до місця роботи екстрених служб.

Інформацію про евакуацію також підтвердили на сайті обласної поліції.

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