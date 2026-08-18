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Новини Евакуація на Дніпропетровщині
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Оголошено примусову евакуацію родин із дітьми з 16 населених пунктів на Синельниківщині

Евакуація дітей з Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки дітей необхідно евакуювати?

За даними ОВА, упродовж місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголошено у 10 селах на Синельниківщині, - ОВА

Деталі

  • З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Використовують броньовані авто та бронежелети.
  • Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини

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евакуація (2582) Дніпропетровська область (5187) Синельниківський район (599)
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