Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов Синельниковского района
В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад, расположенных в Синельниковском районе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Сколько детей необходимо эвакуировать?
По данным ОГА, в течение месяца оттуда должны выехать семьи с детьми. Родители, опекуны или законные представители должны вывезти на более безопасные территории 2177 мальчиков и девочек.
Подробности
- В переезде семьям помогают Нацполиция и благотворители. Маршруты выбирают с учетом ситуации с безопасностью. Используют бронированные автомобили и бронежилеты.
- Сначала людей доставляют в транзитные центры. Далее, если это необходимо, помогают с расселением.
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