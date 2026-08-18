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Новости Эвакуация на Днепропетровщине
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Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов Синельниковского района

Эвакуация детей из Днепропетровской области

В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад, расположенных в Синельниковском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Сколько детей необходимо эвакуировать?

По данным ОГА, в течение месяца оттуда должны выехать семьи с детьми. Родители, опекуны или законные представители должны вывезти на более безопасные территории 2177 мальчиков и девочек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательная эвакуация детей в принудительном порядке объявлена в 10 селах Синельниковского района, - ОГА

Подробности

  • В переезде семьям помогают Нацполиция и благотворители. Маршруты выбирают с учетом ситуации с безопасностью. Используют бронированные автомобили и бронежилеты.
  • Сначала людей доставляют в транзитные центры. Далее, если это необходимо, помогают с расселением.

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