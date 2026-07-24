Обязательная эвакуация детей в принудительном порядке объявлена в 10 селах Синельниковского района, - ОВА

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация детей из 10 сел Богиновской громады.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, оттуда должны выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка.

В целом в Днепропетровской области обязательная эвакуация всего населения продолжается из 3 громад Никопольского и 8 громад Синельниковского районов. За последние 10 дней с этих территорий выехали более 1100 взрослых и свыше 400 детей.

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Как проходит эвакуация

К эвакуации привлечены сотрудники чрезвычайных служб, правоохранительных органов и гуманитарных организаций. Людей вывозят по безопасным маршрутам в транзитные центры. Их в области 5. Там они получают финансовую, медицинскую, психологическую, юридическую помощь, продукты, средства гигиены. При необходимости восстанавливают документы.



"Призываю жителей громад, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами, не медлить с решением об эвакуации", — добавил глава ОГА.

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