Обязательная эвакуация детей в принудительном порядке объявлена в 10 селах Синельниковского района, - ОВА
В Синельниковском районе Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация детей из 10 сел Богиновской громады.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, оттуда должны выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка.
В целом в Днепропетровской области обязательная эвакуация всего населения продолжается из 3 громад Никопольского и 8 громад Синельниковского районов. За последние 10 дней с этих территорий выехали более 1100 взрослых и свыше 400 детей.
Как проходит эвакуация
К эвакуации привлечены сотрудники чрезвычайных служб, правоохранительных органов и гуманитарных организаций. Людей вывозят по безопасным маршрутам в транзитные центры. Их в области 5. Там они получают финансовую, медицинскую, психологическую, юридическую помощь, продукты, средства гигиены. При необходимости восстанавливают документы.
"Призываю жителей громад, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами, не медлить с решением об эвакуации", — добавил глава ОГА.
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