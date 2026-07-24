РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости Эвакуация на Днепропетровщине
406 0

Обязательная эвакуация детей в принудительном порядке объявлена в 10 селах Синельниковского района, - ОВА

Эвакуация в Синельниковском районе

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация детей из 10 сел Богиновской громады.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, оттуда должны выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка.

В целом в Днепропетровской области обязательная эвакуация всего населения продолжается из 3 громад Никопольского и 8 громад Синельниковского районов. За последние 10 дней с этих территорий выехали более 1100 взрослых и свыше 400 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обязательная эвакуация всех жителей введена в Васильковке и Вышетарасовке на Днепропетровщине, — ОВА. ИНФОГРАФИКА

Как проходит эвакуация

К эвакуации привлечены сотрудники чрезвычайных служб, правоохранительных органов и гуманитарных организаций. Людей вывозят по безопасным маршрутам в транзитные центры. Их в области 5. Там они получают финансовую, медицинскую, психологическую, юридическую помощь, продукты, средства гигиены. При необходимости восстанавливают документы.

"Призываю жителей громад, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами, не медлить с решением об эвакуации", — добавил глава ОГА.

Читайте также: Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района, - ОГА

Автор: 

эвакуация (2324) Днепропетровская область (5456) Синельниковский район (592) Богиновка (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 