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Новини Евакуація на Дніпропетровщині
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Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголошено у 10 селах на Синельниківщині, - ОВА

Евакуація на Синельниківщині

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголошено обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб із 10 сіл Богинівської громади.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, звідти мають виїхати 222 родини, в яких виховуються 364 дитини.

Загалом на Дніпропетровщині обов’язкова евакуація усього населення триває із 3 громад Нікопольського та 8 громад Синельниківського районів. За останні 10 днів з цих територій виїхали більш ніж 1100 дорослих та понад 400 дітей.

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Як проходить евакуація

До евакуації залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. Людей вивозять за безпечними маршрутами до транзитних центрів. Їх в області 5. Там вони отримують фінансову, медичну, психологічну, юридичну допомогу, продукти, засоби гігієни. За потреби відновлюють документи.

"Закликаю мешканців громад, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, не зволікати з рішенням про евакуацію", - додав голова ОВА.

Також читайте: Оголошено примусову евакуацію родин з дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківщини, - ОВА

Автор: 

евакуація (2568) Дніпропетровська область (5277) Синельниківський район (594) Богинівка (1)
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