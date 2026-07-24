Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголошено у 10 селах на Синельниківщині, - ОВА
У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголошено обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб із 10 сіл Богинівської громади.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, звідти мають виїхати 222 родини, в яких виховуються 364 дитини.
Загалом на Дніпропетровщині обов’язкова евакуація усього населення триває із 3 громад Нікопольського та 8 громад Синельниківського районів. За останні 10 днів з цих територій виїхали більш ніж 1100 дорослих та понад 400 дітей.
Як проходить евакуація
До евакуації залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. Людей вивозять за безпечними маршрутами до транзитних центрів. Їх в області 5. Там вони отримують фінансову, медичну, психологічну, юридичну допомогу, продукти, засоби гігієни. За потреби відновлюють документи.
"Закликаю мешканців громад, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, не зволікати з рішенням про евакуацію", - додав голова ОВА.
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