162 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО уничтожила 134 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 26 августа российские захватчики запустили по Украине 162 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковала РФ?
Зафиксированы пуски БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 3 точках.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль