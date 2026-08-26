162 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО уничтожила 134 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 августа российские захватчики запустили по Украине 162 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковала РФ?

Зафиксированы пуски БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 3 точках.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских БПЛА.

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