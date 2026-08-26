162 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 134 цілі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 26 серпня російські загарбники випустили по Україні 162 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ?
Зафіксовано пуски БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька російських БпЛА.
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