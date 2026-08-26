Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 5 областях. В Харьковской области ранен энергетик, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях временно остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, везде, где это позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.
В Харьковской области ранен энергетик
К сожалению, в Харьковской области вчера в результате вражеского обстрела получил ранение энергетик. Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Просим, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 11:00 до 15:00", — отмечают в Минэнерго.
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