Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 5 областях. В Харьковской области ранен энергетик, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, везде, где это позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

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В Харьковской области ранен энергетик

К сожалению, в Харьковской области вчера в результате вражеского обстрела получил ранение энергетик. Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Просим, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 11:00 до 15:00", — отмечают в Минэнерго.

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