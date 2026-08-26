Через удари РФ є знеструмлення в 5 областях. На Харківщині поранено енергетика, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

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На Харківщині поранено енергетика

На жаль, на Харківщині вчора внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав енергетик. Постраждалого доставили до лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Просимо, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00", - наголошують у Міненерго.

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