Кабмин запускает подземное хранение топлива: с 2027 года там должны храниться не менее 20% запасов дизельного топлива
Украина переходит к подземному хранению части стратегических запасов топлива. Правительство запустило эксперимент, который будет действовать в период военного положения, но не дольше двух лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это предусмотрено соответствующим постановлением Кабинета Министров.
Топливо будет храниться в резервуарах и геологических формациях
Координатором экспериментального проекта назначено Министерство энергетики. Специализированным ответственным хранителем станет АО "Укртранснафта".
В то же время такой статус смогут получить и другие участники рынка. Операторам также разрешат создавать собственные подземные хранилища, если они будут соответствовать установленным критериям.
Правительство предусмотрело два основных способа хранения топлива. Первый - в резервуарах, расположенных под слоем грунта. Второй - в комплексных подземных хранилищах в соляных кавернах, истощенных месторождениях или других пригодных геологических формациях.
На входе и выходе подземные емкости должны быть оборудованы счетчиками объема нефтепродуктов. Они будут использоваться, в частности, для акцизного учета.
С 2027 года часть запасов дизельного топлива будут хранить под землей
Отдельные требования для участников топливного рынка начнут действовать с 2027 года.
Не менее 20% общего объема дизельного топлива, входящего в минимальные запасы, необходимо будет хранить под землей, а не в наземных резервуарах.
Экспериментальный проект должен продлиться не более двух лет.
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