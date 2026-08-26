Кабмин запускает подземное хранение топлива: с 2027 года там должны храниться не менее 20% запасов дизельного топлива

Украина переходит к подземному хранению части стратегических запасов топлива. Правительство запустило эксперимент, который будет действовать в период военного положения, но не дольше двух лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это предусмотрено соответствующим постановлением Кабинета Министров.

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Топливо будет храниться в резервуарах и геологических формациях

Координатором экспериментального проекта назначено Министерство энергетики. Специализированным ответственным хранителем станет АО "Укртранснафта".

В то же время такой статус смогут получить и другие участники рынка. Операторам также разрешат создавать собственные подземные хранилища, если они будут соответствовать установленным критериям.

Правительство предусмотрело два основных способа хранения топлива. Первый - в резервуарах, расположенных под слоем грунта. Второй - в комплексных подземных хранилищах в соляных кавернах, истощенных месторождениях или других пригодных геологических формациях.

На входе и выходе подземные емкости должны быть оборудованы счетчиками объема нефтепродуктов. Они будут использоваться, в частности, для акцизного учета.

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С 2027 года часть запасов дизельного топлива будут хранить под землей

Отдельные требования для участников топливного рынка начнут действовать с 2027 года.

Не менее 20% общего объема дизельного топлива, входящего в минимальные запасы, необходимо будет хранить под землей, а не в наземных резервуарах.

Экспериментальный проект должен продлиться не более двух лет.

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