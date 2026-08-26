Кабмін запускає підземне зберігання пального: з 2027 року там мають тримати щонайменше 20% запасів дизелю

Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, який діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів.

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Пальне зберігатимуть у резервуарах і геологічних формаціях

Координатором експериментального проєкту визначили Міністерство енергетики. Спеціалізованим відповідальним зберігачем стане АТ "Укртранснафта".

Водночас такий статус зможуть отримувати й інші учасники ринку. Операторам також дозволять створювати власні підземні сховища, якщо вони відповідатимуть встановленим критеріям.

Уряд передбачив два основні способи зберігання пального. Перший – у резервуарах, розташованих під шаром ґрунту. Другий – у комплексних підземних сховищах у соляних кавернах, виснажених родовищах або інших придатних геологічних формаціях.

На вході та виході підземні ємності мають бути обладнані лічильниками обсягу нафтопродуктів. Вони використовуватимуться, зокрема, для акцизного обліку.

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З 2027 року частину запасів дизелю ховатимуть під землею

Окремі вимоги для учасників паливного ринку почнуть діяти з 2027 року.

Щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, яке входить до мінімальних запасів, необхідно буде зберігати під землею, а не в наземних резервуарах.

Експериментальний проєкт має тривати не більше двох років.

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