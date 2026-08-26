Если военный ушел в СОЧ и находится в розыске, то он не должен иметь права на "кредитные каникулы", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Военным хотят упростить процедуру получения кредитных льгот благодаря электронной проверке статуса через приложение "Армия+". В то же время для военнослужащих, самовольно покинувших часть и находящихся в розыске, предлагают отменить право на такие льготы.

Об этом заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в интервью Цензор.НЕТ.

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По словам парламентария, чтобы получить освобождение от начисления процентов, штрафов и пени, военный вынужден собирать многочисленные бумажные справки (формы 5, 12 и т. д.), что сложно сделать непосредственно с передовой.

"Кроме того, фиксируются случаи предоставления поддельных военных билетов, подлинность которых финансовые учреждения не могут проверить самостоятельно.

Мы разработали совместно с Министерством обороны механизм обмена документами через приложение "Армия+". С согласия военнослужащего финансовое учреждение будет получать подтверждение его статуса в электронном виде, что исключит возможность мошенничества и упростит процесс для защитников", — пояснила она.

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В то же время, по словам Василевской-Смаглюк, если военнослужащий самовольно покинул часть и находится в розыске, он не должен иметь права на льготы.

"Интеграция данных через "Армия+" позволит финансовым учреждениям в режиме реального времени проверять действительный статус лица и избегать неправомерного предоставления кредитных каникул (данный вопрос находится только на этапе обсуждения)", — добавила она.

Интервью с народным депутатом Василевской-Смаглюк для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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