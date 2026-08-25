РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12072 посетителя онлайн
Новости
3 718 14

ГБР закрыло уголовное производство о СОЧ бойца Пенкальского, открытое через год после его смерти

Пенкальский

Уголовное производство о СОЧ младшего сержанта 503 отдельного батальона морской пехоты Марьяна Пенкальского, открытое через год после его смерти, закрыто.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила адвокат Галина Янко.

Читайте также: До завершения программы возвращения после СОЧ осталось 50 дней, более 2 тыс. военнослужащих уже снова в строю, - Генштаб

"Имя военнослужащего Марьяна Пенкальского, который с 2022 года находился на войне, тело которого было найдено без головы и внутренних органов с руками за спиной, которого его родная воинская часть кинула в СОЧ, а следствие хотело выставить самоубийцей, — реабилитировано!!!!", — написала она.

Государственное бюро расследований и Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона закрыли уголовное производство по факту СОЧ Марьяна Пенкальского в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения!!! А это означает, что доброе имя Марьяна Пенкальского — восстановлено!".

Марьян Пенкальский исчез в ночь на 19 декабря 2024 года в районе Доброполья накануне выезда на боевое задание. В конце января 2025 года его тело нашли без головы и части внутренних органов, руки были связаны за спиной.

Янко напомнила о другом уголовном производстве, касающемся расследования смерти Пенкальского, а также о необходимости идентификации и захоронения всех останков погибшего.

Автор: 

прокуратура (5157) ГБР (3635) СОЧ (204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
прекрасна військова частина - взірець прямо!
показать весь комментарий
25.08.2026 13:46 Ответить
+11
Перевірте краще ту частину на предмет привласнення його грошових коштів якимось з командирів, така схема розповсюджена вже більше як два роки, командир по своєму бажанню відправляє солдат у статус сзч .
показать весь комментарий
25.08.2026 13:47 Ответить
+10
Так, а де кримінальна справа по вбивству?
показать весь комментарий
25.08.2026 13:57 Ответить

Загрузка...

 
 