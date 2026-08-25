ГБР закрыло уголовное производство о СОЧ бойца Пенкальского, открытое через год после его смерти
Уголовное производство о СОЧ младшего сержанта 503 отдельного батальона морской пехоты Марьяна Пенкальского, открытое через год после его смерти, закрыто.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила адвокат Галина Янко.
"Имя военнослужащего Марьяна Пенкальского, который с 2022 года находился на войне, тело которого было найдено без головы и внутренних органов с руками за спиной, которого его родная воинская часть кинула в СОЧ, а следствие хотело выставить самоубийцей, — реабилитировано!!!!", — написала она.
Государственное бюро расследований и Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона закрыли уголовное производство по факту СОЧ Марьяна Пенкальского в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения!!! А это означает, что доброе имя Марьяна Пенкальского — восстановлено!".
Марьян Пенкальский исчез в ночь на 19 декабря 2024 года в районе Доброполья накануне выезда на боевое задание. В конце января 2025 года его тело нашли без головы и части внутренних органов, руки были связаны за спиной.
Янко напомнила о другом уголовном производстве, касающемся расследования смерти Пенкальского, а также о необходимости идентификации и захоронения всех останков погибшего.
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