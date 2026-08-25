ГБР закрыло уголовное производство о СОЧ бойца Пенкальского, открытое через год после его смерти

Уголовное производство о СОЧ младшего сержанта 503 отдельного батальона морской пехоты Марьяна Пенкальского, открытое через год после его смерти, закрыто.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила адвокат Галина Янко.

Читайте также: До завершения программы возвращения после СОЧ осталось 50 дней, более 2 тыс. военнослужащих уже снова в строю, - Генштаб

"Имя военнослужащего Марьяна Пенкальского, который с 2022 года находился на войне, тело которого было найдено без головы и внутренних органов с руками за спиной, которого его родная воинская часть кинула в СОЧ, а следствие хотело выставить самоубийцей, — реабилитировано!!!!", — написала она.

Государственное бюро расследований и Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона закрыли уголовное производство по факту СОЧ Марьяна Пенкальского в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения!!! А это означает, что доброе имя Марьяна Пенкальского — восстановлено!".

Марьян Пенкальский исчез в ночь на 19 декабря 2024 года в районе Доброполья накануне выезда на боевое задание. В конце января 2025 года его тело нашли без головы и части внутренних органов, руки были связаны за спиной.

Янко напомнила о другом уголовном производстве, касающемся расследования смерти Пенкальского, а также о необходимости идентификации и захоронения всех останков погибшего.