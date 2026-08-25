ДБР закрило провадження про СЗЧ бійця Пенкальського, відкрите через рік після його смерті

Кримінальне провадження про СЗЧ молодшого сержанта 503 окремого батальйону морської піхоти Мар’яна Пенкальського, яке було відкрите через рік після його смерті, закрито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила адвокат Галина Янко.

Читайте також: До завершення програми повернення після СЗЧ залишається 50 днів, понад 2 тис. воїнів вже знову в строю, - Генштаб

"Імʼя військового Марʼяна Пенкальського , який з 2022 року був на війні, тіло якого знайдене без голови і внутрішніх органів з руками за спиною, якого його рідна військова частина кинула у СЗЧ, а слідство хотіло зробити самогубцею - реабілітовано!!!!, - написала вона.

Державне бюро розслідувань та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону закрило кримінальне провадження за фактом СЗЧ Марʼяна Пенкальського у звʼязку з відсутністю у його діянні складу кримінального правопорушення!!! А це означає, що добре імʼя Марʼяна Пенкальського - відновлено!".

Мар’ян Пенкальський зник в ніч на 19 грудня 2024 року у районі Добропілля напередодні виїзду н бойове завдання. Наприкінці січня 2025 року його тіло знайшли без голови і частини внутрішніх органів, руки були зв’язані за спиною.

Янко нагадала про інше кримінальне провадження, яке стосується розслідування смерті Пенкальського, а також про необхідність ідентифікації та захоронення усіх останків загиблого.