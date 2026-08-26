Скорость до 500 км/ч: Китай помог России создать более опасные реактивные "шахеды", - WSJ

Появление в арсенале РФ новых реактивных модификаций ударных беспилотников "Шахед", способных разгоняться до 500 км/ч, стало возможным благодаря регулярным поставкам компонентов из Китая.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

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Новая версия дронов движется почти в три раза быстрее предыдущих модификаций, что значительно затрудняет работу украинских сил противовоздушной обороны.

WSJ отмечает, что китайские предприятия долгое время остаются главным источником комплектующих для дронов - от сервомоторов и гироскопов до турбореактивных двигателей.

Одной из главных проблем иранских разработчиков было создание надежного высокоскоростного двигателя. За основу взяли немецкий Limbach L 550 E. В 2017 году китайская компания полностью выкупила немецкого производителя, что открыло Тегерану прямой доступ к технологиям для создания собственных моделей на основе дешевых китайских деталей, - пишут в издании.

Отдельно упоминается компания Telefly Telecommunications Equipment из КНР, поставляющая турбореактивные двигатели для ударных БПЛА. После того как Украина заявила об обнаружении компонентов этой фирмы в сбитых российских дронах, информацию о двигателях оперативно удалили из англоязычной версии сайта производителя, оставив её только на китайском языке.

Благодаря построенной международной цепочке поставок с участием Китая, Иран и Россия смогли наладить массовое производство значительно более быстрых и смертоносных баражирующих боеприпасов.

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