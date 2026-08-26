Швидкість до 500 км/год: Китай допоміг Росії створити небезпечніші реактивні "Шахеди", - WSJ

Поява в арсеналі РФ нових реактивних модифікацій ударних безпілотників "Шахед", які здатні розганятися до 500 км/год, стала можливою завдяки регулярному постачанню компонентів із Китаю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нова версія дронів рухається майже втричі швидше за попередні модифікації, що значно ускладнює роботу українських сил протиповітряної оборони.

WSJ зазначає, що китайські підприємства тривалий час залишаються головним джерелом комплектуючих для дронів - від сервомоторів і гіроскопів до турбореактивних двигунів.

Одною з головних проблем іранських розробників було створення надійного високошвидкісного двигуна. За основу взяли німецький Limbach L 550 E. У 2017 році китайська компанія повністю викупила німецького виробника, що відкрило Тегерану прямий доступ до технологій для створення власних моделей на основі дешевих китайських деталей, - пишуть у виданні.

Окремо згадується компанія Telefly Telecommunications Equipment із КНР постачає турбореактивні двигуни для ударних БПЛА. Після того як Україна заявила про виявлення компонентів цієї фірми в збитих російських дронах, інформацію про двигуни оперативно видалили з англомовної версії сайту виробника, залишивши її лише китайською мовою.

Завдяки побудованому міжнародному ланцюгу постачань за участі Китаю, Іран та Росія змогли налагодити масове виробництво значно швидших та смертоносніших баражуючих боєприпасів.

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