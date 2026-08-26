Коррупционная схема с застройкой в Луцке: НАБУ и САП расширили круг подозреваемых
НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в коррупционной схеме с участием должностных лиц областного и городского советов в Волынской области.
Об этом говорится в сообщении НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Выдвинуты новые подозрения
Новые подозрения получили председатель одной из фракций Волынского областного совета и первый заместитель председателя облсовета.
Их подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве в Луцке многоквартирного жилого дома.
По данным следствия, председатель одной из фракций в сговоре с председателем другой депутатской фракции Волынского облсовета приняли предложение от пользователя земельного участка (бывшего народного депутата) о предоставлении 140 тыс. долларов. Из них 110 тысяч долларов предназначались им и другим депутатам облсовета, а 30 тысяч долларов — двум руководителям депутатских фракций Луцкого горсовета.
Взамен они должны были принять решения, которые создали бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.
К преступной деятельности депутаты также привлекли первого заместителя председателя облсовета.
Следствием задокументированы передача и получение 110 тысяч долларов и 15 тысяч долларов, а также распределение средств между подозреваемыми.
Всего по делу сообщено о подозрении шести лицам.
Что предшествовало
Напомним, что в декабре 2025 года НАБУ и САП уличили депутатов Волынского областного и Луцкого городского советов в получении неправомерной выгоды.
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