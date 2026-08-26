Корупційна схема із забудовою в Луцьку: НАБУ і САП розширили коло підозрюваних

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі за участю посадовців обласної і міської рад у Волинській області.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Вручено нові підозри

Нові підозри отримали голова однієї з фракцій Волинської обласної ради і перший заступник голови облради.

Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у Луцьку багатоквартирного житлового будинку.

За даними слідства, голова однієї з фракцій у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради прийняли пропозицію від користувача земельної ділянки (колишнього нардепа) надання 140 тис. доларів. З них 110 тисяч доларів передбачалися їм та іншим депутатам облради, а 30 тисяч доларів – двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради.

Натомість вони мали ухвалити рішення, які б створили законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.

До злочинної діяльності депутати також залучили першого заступника голови облради.

Слідством задокументовано надання та отримання 110 тисяч доларів та 15 тисяч доларів, а також розподіл коштів між підозрюваними.

Загалом у справі повідомлено про підозру шістьом особам.

Що передувало

Нагадаємо, що в грудні 2025 року НАБУ та САП викрили депутатів Волинської обласної та Луцької міської рад на одержанні неправомірної вигоди.

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