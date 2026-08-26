Корупційна схема із забудовою в Луцьку: НАБУ і САП розширили коло підозрюваних
НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі за участю посадовців обласної і міської рад у Волинській області.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Вручено нові підозри
Нові підозри отримали голова однієї з фракцій Волинської обласної ради і перший заступник голови облради.
Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у Луцьку багатоквартирного житлового будинку.
За даними слідства, голова однієї з фракцій у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради прийняли пропозицію від користувача земельної ділянки (колишнього нардепа) надання 140 тис. доларів. З них 110 тисяч доларів передбачалися їм та іншим депутатам облради, а 30 тисяч доларів – двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради.
Натомість вони мали ухвалити рішення, які б створили законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.
До злочинної діяльності депутати також залучили першого заступника голови облради.
Слідством задокументовано надання та отримання 110 тисяч доларів та 15 тисяч доларів, а також розподіл коштів між підозрюваними.
Загалом у справі повідомлено про підозру шістьом особам.
Що передувало
Нагадаємо, що в грудні 2025 року НАБУ та САП викрили депутатів Волинської обласної та Луцької міської рад на одержанні неправомірної вигоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль