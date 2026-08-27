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Новости Наводнение в Непале
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Сибига выразил соболезнования народу Непала в связи с последствиями наводнений и поручил посольствам оказывать помощь в поиске украинцев

Сибига выразил соболезнования Непалу в связи с последствиями наводнений

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования народу Непала в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями в результате внезапных наводнений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в социальной сети X.

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Украина следит за ситуацией в Непале

Сибига отметил, что Украина солидарна с народом Непала.

"Ужасные новости из Непала, где внезапные наводнения унесли жизни людей и привели к масштабным разрушениям. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких", - написал министр.

Он также пожелал сил спасателям, работающим в сложных условиях, и скорейшего восстановления пострадавшим общинам.

Отдельно Сибига сообщил, что украинская сторона следит за информацией о гражданах Украины, которые числятся пропавшими без вести в пострадавших районах.

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Дипломаты будут помогать в поисках украинцев

Министр поручил посольствам Украины в Индии и Китае, а также почетному консулу Украины в Непале поддерживать контакт с соответствующими органами власти.

Дипломатические учреждения должны принимать необходимые меры в рамках поисково-спасательных операций и содействовать поиску пропавших без вести украинцев.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что после стихийного бедствия в Непале пропавшими без вести считаются 53 гражданина Украины. Среди них  46 туристов, с которыми утром была потеряна связь.

На горячую линию МИД также поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с людьми из упомянутого списка.

Автор: 

МИД (7324) Непал (96) украинцы (2968) Сибига Андрей (1117)
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