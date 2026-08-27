СБУ задержала в Краматорске четырех агентов ФСБ, шпионивших за Силами обороны
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Донецкой области ещё одну агентурную сеть ФСБ РФ. По итогам комплексных мероприятий в Краматорске задержаны четверо участников ячейки, которые по указанию врага фиксировали координаты Сил обороны на территории прифронтового города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Приоритетными целями для агентурной сети были запасные командные пункты, логистические склады, фортификационные сооружения и маршруты движения украинских военных в направлении передовой.
Кроме того, по заданию ФСБ фигуранты отслеживали последствия российских обстрелов Краматорска. Полученные данные враг планировал использовать для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.
В сеть входил водитель коммунального предприятия
Согласно материалам дела, трое фигурантов были завербованы через их давнего знакомого, проживающего в Санкт-Петербурге и работающего на сотрудника так называемого "управления ФСБ в ДНР" Александра Ногаша.
Одним из агентов оказался водитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства Краматорска. Под видом рабочих поездок он объезжал город, выявлял места расположения украинских защитников и передавал информацию россиянам.
Также мужчина подбирал потенциальных кандидатов для дальнейшего вербовки российскими спецслужбами.
Супруги фиксировали военные объекты на телефон
В агентурную сеть также входили местный сантехник и его жена. На собственном автомобиле они объезжали Краматорск и с помощью камеры телефона фиксировали объекты, которые, по их мнению, использовали Силы обороны.
Впоследствии супруги привлекли к сотрудничеству свою подругу – местную риелтора. По заданию ФСБ она разведывала места сосредоточения личного состава и маршруты движения украинских военных в Донецкой области.
Сотрудники СБУ разоблачили всех четырех фигурантов, задокументировали их противоправную деятельность и задержали по месту жительства.
В ходе обысков у них изъяли смартфоны и другие электронные устройства, содержащие доказательства работы на ФСБ.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Все четверо находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба так
СБУ , при спробі затримати у Краматорську чотирьох агентів ФСБ, які чинили опір (а вони чинили),
чотирьох агентів ФСБ ліквідували на місці.
оце добре.
Джерело: https://censor.net/ua/n4020436