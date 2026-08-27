СБУ задержала в Краматорске четырех агентов ФСБ, шпионивших за Силами обороны

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Донецкой области ещё одну агентурную сеть ФСБ РФ. По итогам комплексных мероприятий в Краматорске задержаны четверо участников ячейки, которые по указанию врага фиксировали координаты Сил обороны на территории прифронтового города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Приоритетными целями для агентурной сети были запасные командные пункты, логистические склады, фортификационные сооружения и маршруты движения украинских военных в направлении передовой.

Кроме того, по заданию ФСБ фигуранты отслеживали последствия российских обстрелов Краматорска. Полученные данные враг планировал использовать для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.

В сеть входил водитель коммунального предприятия

Согласно материалам дела, трое фигурантов были завербованы через их давнего знакомого, проживающего в Санкт-Петербурге и работающего на сотрудника так называемого "управления ФСБ в ДНР" Александра Ногаша.

Одним из агентов оказался водитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства Краматорска. Под видом рабочих поездок он объезжал город, выявлял места расположения украинских защитников и передавал информацию россиянам.

Также мужчина подбирал потенциальных кандидатов для дальнейшего вербовки российскими спецслужбами.

Супруги фиксировали военные объекты на телефон

В агентурную сеть также входили местный сантехник и его жена. На собственном автомобиле они объезжали Краматорск и с помощью камеры телефона фиксировали объекты, которые, по их мнению, использовали Силы обороны.

Впоследствии супруги привлекли к сотрудничеству свою подругу – местную риелтора. По заданию ФСБ она разведывала места сосредоточения личного состава и маршруты движения украинских военных в Донецкой области.

Сотрудники СБУ разоблачили всех четырех фигурантов, задокументировали их противоправную деятельность и задержали по месту жительства.

В ходе обысков у них изъяли смартфоны и другие электронные устройства, содержащие доказательства работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Все четверо находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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