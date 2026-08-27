СБУ затримала у Краматорську чотирьох агентів ФСБ, які шпигували за Силами оборони

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала на Донеччині ще одну агентурну мережу фсб рф. За результатами комплексних заходів у Краматорську затримано чотирьох учасників осередку, які за вказівкою ворога фіксували координати Сил оборони на території прифронтового міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Пріоритетними цілями для агентурної мережі були запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди та маршрути руху українських військових у напрямку передової.

Крім того, за завданням ФСБ фігуранти відстежували наслідки російських обстрілів Краматорська. Отримані дані ворог планував використовувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

До мережі входив водій комунального підприємства

За матеріалами справи, троє фігурантів були завербовані через їхнього давнього знайомого, який проживає у Санкт-Петербурзі та працює на співробітника так званого "управління ФСБ у ДНР" Олександра Ногаша.

Одним із агентів виявився водій підприємства житлово-комунального господарства Краматорська. Під виглядом робочих поїздок він об'їжджав місто, виявляв місця розташування українських захисників та передавав інформацію росіянам.

Також чоловік підшукував потенційних кандидатів для подальшого вербування російськими спецслужбами.

Подружжя фіксувало військові об'єкти на телефон

До агентурної мережі також входили місцевий сантехнік та його дружина. На власному автомобілі вони об'їжджали Краматорськ і за допомогою телефонної камери фіксували об'єкти, які, на їхню думку, використовували Сили оборони.

Згодом подружжя залучило до співпраці свою подругу – місцеву рієлторку. За завданням ФСБ вона розвідувала місця зосередження особового складу та маршрути руху українських військових на Донеччині.

Співробітники СБУ викрили всіх чотирьох фігурантів, задокументували їхню протиправну діяльність та затримали за місцями проживання.

Під час обшуків у них вилучили смартфони та інші електронні пристрої, які містять докази роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Усі четверо перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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