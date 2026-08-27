ГУР раскрыла данные о производстве "Искандер-М": 140 компонентов, 35 предприятий и 108 работников

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российской программе производства и модернизации баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М". Речь идет о 140 российских и иностранных компонентах, 35 предприятиях и 108 должностных лицах и сотрудниках, задействованных в производственном сотрудничестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие данные опубликованы на портале War&Sanctions.

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Новая страница на портале содержит интерактивную 3D-модель ракеты, информацию о ее основных составляющих и более 170 компонентах российского и иностранного производства, идентифицированных в примененных образцах.

Также в базе представлены:

82 российских и два белорусских предприятия, задействованных в производстве ракет;

108 ключевых должностных лиц и работников основных предприятий кооперации;

121 единица иностранного технологического оборудования, которое используют эти предприятия.

В ГУР отметили, что значительная часть информации обнародуется впервые — в частности, данные о 140 компонентах, 35 предприятиях и 108 физических лицах.

Большинство компонентов — иностранного производства

Несмотря на попытки России локализовать производство, ракета 9М723 по-прежнему содержит значительное количество иностранных компонентов.

По данным украинской разведки, лишь около четверти из 140 обнародованных компонентов производят российские предприятия. Еще 63 компонента изготавливают компании из США, восемь — из Швейцарии, восемь — из Беларуси, четыре — из Германии, четыре — из Тайваня и три — из Китая.

В частности, в блоке обработки полетной информации, полученной с лазерного гироскопа, лишь пять из 43 компонентов произведены в России.

Какие иностранные компоненты использует Россия

Среди наиболее критических компонентов ракеты — микропроцессоры, программируемые логические интегральные схемы, микросхемы памяти, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.

По данным ГУР, в российских ракетах были идентифицированы компоненты производителей DM&P Electronics, Xilinx (входит в состав AMD), Atmel (входит в состав Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology и Analog Devices.

Россия применяет "Искандеры" для нанесения ударов по Украине

В ГУР отмечают, что в последние месяцы Россия активно использует баллистическое вооружение во время воздушных атак по Украине.

В разведке также сообщили, что во время одного из комбинированных ракетных ударов по Киеву летом Россия впервые применила обновленную баллистическую ракету 9М723-2, которую называют "Искандер-1000". Она входит в состав комплекса "Бора-М".

По данным ГУР, благодаря увеличенному двигателю новая ракета способна поражать цели на расстоянии до 550 км, тогда как дальность 9М723-1 составляет до 390 км.

ГУР призывает ужесточить санкции

В украинской разведке подчеркивают необходимость международной координации для ограничения российской программы разработки, производства и модернизации баллистического вооружения.

Все предприятия, физические лица и объекты, данные о которых обнародованы, в ГУР призывают сделать приоритетными целями санкционной политики.

"Ни одна страна не способна обеспечить достаточное количество средств для сбивания десятков баллистических ракет каждую ночь", — подчеркнули в украинской разведке.

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