ГУР розкрило дані про виробництво "Іскандер-М": 140 компонентів, 35 підприємств і 108 працівників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові дані про російську програму виробництва та модернізації балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М". Йдеться про 140 російських та іноземних компонентів, 35 підприємств і 108 посадових осіб та працівників, задіяних у виробничій кооперації.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні дані опубліковані на порталі War&Sanctions.

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Нова сторінка на порталі містить інтерактивну 3D-модель ракети, інформацію про її основні складові та понад 170 компонентів російського й іноземного виробництва, ідентифікованих у застосованих зразках.

Також у базі представлені:

82 російські та два білоруські підприємства, задіяні у виробництві ракет;

108 ключових посадових осіб і працівників основних підприємств кооперації;

121 одиниця іноземного технологічного обладнання, яке використовують ці підприємства.

У ГУР зазначили, що значна частина інформації оприлюднюється вперше – зокрема дані про 140 компонентів, 35 підприємств та 108 фізичних осіб.

Більшість компонентів – іноземного виробництва

Попри спроби Росії локалізувати виробництво, ракета 9М723 продовжує містити значну кількість іноземних компонентів.

За даними української розвідки, лише близько чверті з 140 оприлюднених компонентів виробляють російські підприємства. Ще 63 компоненти виготовляють компанії зі США, вісім – зі Швейцарії, вісім – із Білорусі, чотири – з Німеччини, чотири – з Тайваню та три – з Китаю.

Зокрема, у блоці обробки польотної інформації, отриманої з лазерного гіроскопа, лише п'ять із 43 компонентів вироблені в Росії.

Які іноземні компоненти використовує Росія

Серед найбільш критичних компонентів ракети – мікропроцесори, програмовані логічні інтегральні схеми, мікросхеми пам'яті, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі.

За даними ГУР, у російських ракетах ідентифікували компоненти виробників DM&P Electronics, Xilinx (входить до AMD), Atmel (входить до Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology та Analog Devices.

Росія застосовує "Іскандери" для ударів по Україні

У ГУР зазначають, що останніми місяцями Росія активно використовує балістичне озброєння під час повітряних атак по Україні.

У розвідці також повідомили, що під час одного з комбінованих ракетних ударів по Києву влітку Росія вперше застосувала оновлену балістичну ракету 9М723-2, яку називають "Іскандер-1000". Вона входить до складу комплексу "Бора-М".

За даними ГУР, завдяки збільшеному двигуну нова ракета здатна уражати цілі на відстані до 550 км, тоді як дальність 9М723-1 становить до 390 км.

ГУР закликає посилити санкції

В українській розвідці наголошують на необхідності міжнародної координації для обмеження російської програми розробки, виробництва та модернізації балістичного озброєння.

Усі підприємства, фізичні особи та об'єкти, дані про які оприлюднені, у ГУР закликають зробити пріоритетними цілями санкційної політики.

"Жодна країна не здатна забезпечити достатню кількість засобів для збиття десятків балістичних ракет щоночі", – наголосили в українській розвідці.

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