Россия хочет заморить мир голодом: в Латвии заявили о последствиях ударов РФ по зерновой инфраструктуре Украины

Россия целенаправленно наносит удары по украинской зерновой инфраструктуре, портам и морским путям, ставя под угрозу продовольственную безопасность сотен миллионов людей в разных странах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, комментируя последствия российских авиаударов по Украине в ночь на 27 августа.

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"Россия стремится заморить мир голодом. Атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути наносят ущерб примерно 400 миллионам человек во всем мире, в частности в некоторых из наиболее уязвимых стран", — подчеркнула глава латвийского МИД.

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Под ударом – украинский аграрный экспорт

Так Браже отреагировала на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о последствиях очередной массированной российской атаки.

Глава МИД Латвии сделала акцент именно на ударах по инфраструктуре, от которой зависит экспорт украинского продовольствия. По ее словам, последствия таких атак выходят далеко за пределы Украины, поскольку украинское зерно поставляется на мировые рынки, в частности в наиболее уязвимые страны.

Таким образом, подчеркнула Браже, российские удары по украинским портам, зерновой инфраструктуре и морским путям создают риски для продовольственного обеспечения около 400 млн человек в мире.

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