Оккупанты перестали завозить хлеб в Рубежное в Луганской области, - ОВА

Во временно оккупированном Рубежном в Луганской области прекратились поставки хлеба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. По его словам, поставщики внезапно перестали завозить хлеб в город, тогда как в других оккупированных населенных пунктах вблизи линии фронта подобных проблем не зафиксировано.

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"Россияне пытаются создать искусственный голод в Рубежном. Все поставщики внезапно отказались привозить в город хлеб. В других прифронтовых населенных пунктах такой ситуации не наблюдается. То есть целенаправленно было выбрано именно Рубежное", – отметил Харченко.

Он также обратил внимание, что за четыре года оккупации российская администрация так и не возобновила работу местных пекарен.

По словам главы Луганской ОГА, оккупационные власти делали ставку на поставки хлеба из Луганска, однако теперь даже этот механизм дал сбой.

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Местное производство не возобновили

Харченко подчеркнул, что после захвата города россияне не смогли наладить собственное производство хлеба в Рубежном.

Вместо этого жителей обеспечивали продукцией хлебозавода из оккупированного Луганска.

Причины прекращения поставок пока официально не объясняются.

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