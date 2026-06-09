Оккупанты перестали завозить хлеб в Рубежное в Луганской области, - ОВА
Во временно оккупированном Рубежном в Луганской области прекратились поставки хлеба.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. По его словам, поставщики внезапно перестали завозить хлеб в город, тогда как в других оккупированных населенных пунктах вблизи линии фронта подобных проблем не зафиксировано.
В Луганской ОВА говорят о преднамеренных действиях
"Россияне пытаются создать искусственный голод в Рубежном. Все поставщики внезапно отказались привозить в город хлеб. В других прифронтовых населенных пунктах такой ситуации не наблюдается. То есть целенаправленно было выбрано именно Рубежное", – отметил Харченко.
Он также обратил внимание, что за четыре года оккупации российская администрация так и не возобновила работу местных пекарен.
По словам главы Луганской ОГА, оккупационные власти делали ставку на поставки хлеба из Луганска, однако теперь даже этот механизм дал сбой.
Местное производство не возобновили
Харченко подчеркнул, что после захвата города россияне не смогли наладить собственное производство хлеба в Рубежном.
Вместо этого жителей обеспечивали продукцией хлебозавода из оккупированного Луганска.
Причины прекращения поставок пока официально не объясняются.
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