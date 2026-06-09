Окупанти припинили завозити хліб до Рубіжного на Луганщині , - ОВА

У тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині припинили постачання хліба.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, постачальники раптово перестали завозити хліб до міста, тоді як в інших окупованих населених пунктах поблизу лінії фронту подібних проблем не зафіксовано.

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У Луганській ОВА говорять про навмисні дії

"Штучний голод намагаються створити у Рубіжному росіяни. Усі постачальники раптово відмовилися привозити до міста хліб. В інших прифронтових населених пунктах такої ситуації не спостерігається. Тобто цілеспрямовано було обране саме Рубіжне", – зазначив Харченко.

Він також звернув увагу, що за чотири роки окупації російська адміністрація так і не відновила роботу місцевих пекарень.

За словами очільника Луганської ОВА, окупаційна влада робила ставку на постачання хліба з Луганська, однак тепер навіть цей механізм дав збій.

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Місцеве виробництво не відновили

Харченко наголосив, що після захоплення міста росіяни не змогли налагодити власне виробництво хліба в Рубіжному.

Натомість мешканців забезпечували продукцією хлібозаводу з окупованого Луганська.

Причини припинення поставок наразі офіційно не пояснюються.

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