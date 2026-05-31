УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10509 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на окупованій Луганщині
565 13

Окупанти на Луганщині створили "раду традиційних цінностей" для посилення пропаганди

На ТОТ Луганської області росіяни створили раду із захисту традиційних цінностей

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники створили так звану раду щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

До складу включили військових і колаборантів

За інформацією ЦПД, у межах новоствореної структури вже сформували сім спеціальних комісій.

До їхнього складу окупаційна влада включила місцевих колаборантів, російських чиновників та представників армії РФ.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що саме російських військових окупанти визначили носіями так званих "традиційних цінностей" і моральних орієнтирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть стерти історичний район Луганська заради новобудов

Кремль посилює ідеологічний вплив

У ЦПД зазначають, що під гаслами захисту культури та історичної пам’яті насправді відбувається поширення російської пропаганди та нав’язування мешканцям окупованих територій кремлівської версії історії.

Також там наголошують, що створення подібних органів свідчить про перехід окупаційної влади до більш системних методів впливу на світогляд населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську росіяни планують "націоналізувати" 150 комерційних об’єктів

Ставка на лояльність до окупантів

У Центрі протидії дезінформації вважають, що через новостворені комісії Кремль намагатиметься формувати лояльне ставлення до окупаційної влади та просувати антиукраїнські наративи.

"Створення подібних "комісій" свідчить про те, що окупаційна влада переходить до системніших та агресивніших методів впливу на світогляд людей на ТОТ. У такий спосіб Кремль намагається примусити людей бути лояльними до окупантів та брехнею і маніпуляціями просувати ненависть до України", – зазначили у ЦПД.

Читайте також: У Луганську окупанти можуть відібрати до 8 тисяч квартир українців, - ОВА

окупація (6916) пропаганда (2919) Луганська область (4918)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Традиційні цінності кацапських підорів це трахати один одного в дупу.
показати весь коментар
31.05.2026 10:14 Відповісти
+5
традиційні "цінності" сьогоднішнього лугандону, це цінності принесені післявоєнними зеками, яких туди масово завезли "поднімать разрушеную прамишлєность бамбаса". майбутні "цінності" - будуть принесені, бурятами та подібними ********* парашними зеками-по контракту, не вибитими українськими дронами, яких там вже заселяють в покинуте людьми житло.
показати весь коментар
31.05.2026 10:21 Відповісти
+4
А традиційні "цінності" у кацапні доволі унікальні: вживання алкоголю змалечку, безпричинна агресія до незнайомців, приниження та побиття жінок у побуті, тотальна брехня на усіх рівнях, безпардонна поведінка за кордоном та хизування власною "величчю".
Гадаю, кожен з нас може додати власне враження про кацапські "цінності".
показати весь коментар
31.05.2026 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Традиційні цінності кацапських підорів це трахати один одного в дупу.
показати весь коментар
31.05.2026 10:14 Відповісти
У мафії всіх пов,зували кров,юа кацапи з часів івана грозного тільки через дупу єрмак вождів приводив до присяги даючи смоктати з тих часів на парашастані такі скрепи
показати весь коментар
31.05.2026 10:27 Відповісти
традиційні цінності для кацапів, це антицінності для цивілізованих людей.
показати весь коментар
31.05.2026 10:49 Відповісти
традиційні "цінності" сьогоднішнього лугандону, це цінності принесені післявоєнними зеками, яких туди масово завезли "поднімать разрушеную прамишлєность бамбаса". майбутні "цінності" - будуть принесені, бурятами та подібними ********* парашними зеками-по контракту, не вибитими українськими дронами, яких там вже заселяють в покинуте людьми житло.
показати весь коментар
31.05.2026 10:21 Відповісти
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…» .
(Приписують вислів Джохару Дудаєву... До речі, саме він напророчив, що розвал "недоімперії" буде здійснений саме руками українців...).
показати весь коментар
31.05.2026 11:15 Відповісти
А традиційні "цінності" у кацапні доволі унікальні: вживання алкоголю змалечку, безпричинна агресія до незнайомців, приниження та побиття жінок у побуті, тотальна брехня на усіх рівнях, безпардонна поведінка за кордоном та хизування власною "величчю".
Гадаю, кожен з нас може додати власне враження про кацапські "цінності".
показати весь коментар
31.05.2026 10:22 Відповісти
"Російським матом" користуються здебільшого на пострадянському просторі. Найбільший збіг у лайці спостерігається в Україні, Білорусі та частково в інших країнах колишнього СРСР (наприклад, у Казахстані, Молдові та країнах Кавказу), де ці слова досі активно використовуються в розмовній мові.
показати весь коментар
31.05.2026 10:24 Відповісти
То не мат то вони так спілкуються щоб було зрозуміло що один іншому батько кажуть я йо твою мать
показати весь коментар
31.05.2026 10:31 Відповісти
А тут повно таких, що вважають, що ми теж повинні так спілкуватися. А то ну прям нєрусскіі какііта...!
показати весь коментар
31.05.2026 12:08 Відповісти
Коли падають бастіони імперії, придумуються усілякі ухватки, що б ще хоч якось, хоч чуток. Та не допоможе це встояти на гнилих ногах.
показати весь коментар
31.05.2026 10:38 Відповісти
А де вони знайдуть стільки липи - лапті плести? У Луганській області липа - рідкість, бо любить вологу... Правда, фінни практикували ще, плетення лаптів, з берести. А "мазури" (польська етнічна група), плели "вільшняки" - з кори вербової... Але і те, і друге, не росте, широко, на Луганщині. Міг-би, порекомендувать іспанські "альпаргатос" - "лапті" з ковили. Але ж які тоді, вони будуть "славяне"? Та й степи ковилові, вже зникли на Донбасі...
Суцільна "нєпруха"...
показати весь коментар
31.05.2026 11:12 Відповісти
Будуть традиційно жарити "півнів" в очко?
показати весь коментар
31.05.2026 12:11 Відповісти
що може створити біосміття?
нічого ! Окрім таборів, голоду, чекістів, бутафорії та плагіату ...
московит породжує сміття , сміття породжує московита
показати весь коментар
31.05.2026 12:44 Відповісти
 
 