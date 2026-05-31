Окупанти на Луганщині створили "раду традиційних цінностей" для посилення пропаганди

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники створили так звану раду щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації.

До складу включили військових і колаборантів

За інформацією ЦПД, у межах новоствореної структури вже сформували сім спеціальних комісій.

До їхнього складу окупаційна влада включила місцевих колаборантів, російських чиновників та представників армії РФ.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що саме російських військових окупанти визначили носіями так званих "традиційних цінностей" і моральних орієнтирів.

Кремль посилює ідеологічний вплив

У ЦПД зазначають, що під гаслами захисту культури та історичної пам’яті насправді відбувається поширення російської пропаганди та нав’язування мешканцям окупованих територій кремлівської версії історії.

Також там наголошують, що створення подібних органів свідчить про перехід окупаційної влади до більш системних методів впливу на світогляд населення.

Ставка на лояльність до окупантів

У Центрі протидії дезінформації вважають, що через новостворені комісії Кремль намагатиметься формувати лояльне ставлення до окупаційної влади та просувати антиукраїнські наративи.

"Створення подібних "комісій" свідчить про те, що окупаційна влада переходить до системніших та агресивніших методів впливу на світогляд людей на ТОТ. У такий спосіб Кремль намагається примусити людей бути лояльними до окупантів та брехнею і маніпуляціями просувати ненависть до України", – зазначили у ЦПД.

