Окупанти хочуть стерти історичний район Луганська заради новобудов

У тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація планує знести історичний район із двоповерховою забудовою 1920–1950-х років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр національного спротиву.

Що хочуть знести окупанти

За даними ЦНС, історичний район поблизу центру міста визнали аварійним та готують до майже повного знесення.

На його місці окупаційна влада планує звести нові багатоповерхівки за типовими російськими проєктами.

У Центрі національного спротиву заявили, що замість відновлення зруйнованих районів окупанти зосередилися на комерційній забудові.

Що ще планує окупаційна влада

Крім цього, в окупованому Луганську планують розбирати терикони, щоб звільнити території під нову забудову.

В окупаційній адміністрації це називають "поверненням територій для містобудівного розвитку".

У ЦНС наголошують, що значна частина міста досі залишається напівзруйнованою та занедбаною.

