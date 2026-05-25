Оккупанты хотят стереть исторический район Луганска ради новостроек

Во временно оккупированном Луганске российская администрация планирует снести исторический район с двухэтажной застройкой 1920–1950-х годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр национального сопротивления.

Что хотят снести оккупанты

По данным ЦНС, исторический район вблизи центра города признали аварийным и готовят к почти полному сносу.

На его месте оккупационные власти планируют построить новые многоэтажки по типовым российским проектам.

В Центре национального сопротивления заявили, что вместо восстановления разрушенных районов оккупанты сосредоточились на коммерческой застройке.

Что еще планируют оккупационные власти

Кроме того, в оккупированном Луганске планируют разбирать терриконы, чтобы освободить территории под новую застройку.

В оккупационной администрации это называют "возвращением территорий для градостроительного развития".

В ЦНС отмечают, что значительная часть города до сих пор остается полуразрушенной и заброшенной.

