Оккупанты хотят стереть исторический район Луганска ради новостроек
Во временно оккупированном Луганске российская администрация планирует снести исторический район с двухэтажной застройкой 1920–1950-х годов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр национального сопротивления.
Что хотят снести оккупанты
По данным ЦНС, исторический район вблизи центра города признали аварийным и готовят к почти полному сносу.
На его месте оккупационные власти планируют построить новые многоэтажки по типовым российским проектам.
В Центре национального сопротивления заявили, что вместо восстановления разрушенных районов оккупанты сосредоточились на коммерческой застройке.
Что еще планируют оккупационные власти
Кроме того, в оккупированном Луганске планируют разбирать терриконы, чтобы освободить территории под новую застройку.
В оккупационной администрации это называют "возвращением территорий для градостроительного развития".
В ЦНС отмечают, что значительная часть города до сих пор остается полуразрушенной и заброшенной.
І продавати в іпотеку. Своїм. Не місцевим. Приблизно як в Маріуполі.
- Більш захаращеного і брудного міста в Україні я не бачив. Якісь перекошені будівлі ще царської побудови, розбиті дороги і пилюка, пилюка і ще раз пилюка...
Це у центрі, а окраїни взагалі ніби з фільмів про післяядерний апокаліпсис.
Загалом уся Луганська область залишала гнітюче враження полного безвихіддя. Села з хатами-мазанками (!), непривітне населення, дороги, які не ремонтували ніколи і купа закинутих виробництв.
Спогади з 2013 року.