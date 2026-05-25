672 3

Оккупанты хотят стереть исторический район Луганска ради новостроек

Во временно оккупированном Луганске российская администрация планирует снести исторический район с двухэтажной застройкой 1920–1950-х годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр национального сопротивления.

Что хотят снести оккупанты

По данным ЦНС, исторический район вблизи центра города признали аварийным и готовят к почти полному сносу.

На его месте оккупационные власти планируют построить новые многоэтажки по типовым российским проектам.

В Центре национального сопротивления заявили, что вместо восстановления разрушенных районов оккупанты сосредоточились на коммерческой застройке.

Что еще планируют оккупационные власти

Кроме того, в оккупированном Луганске планируют разбирать терриконы, чтобы освободить территории под новую застройку.

В оккупационной администрации это называют "возвращением территорий для градостроительного развития".

В ЦНС отмечают, что значительная часть города до сих пор остается полуразрушенной и заброшенной.

Луганск (3109) оккупация (10235) застройка (701) разрушение (194)
На його місці окупаційна влада планує звести нові багатоповерхівки за типовими російськими проєктами.

І продавати в іпотеку. Своїм. Не місцевим. Приблизно як в Маріуполі.
25.05.2026 16:42 Ответить
Я так розумію, що багато хто ніколи не бував у Луганську, тому скажу свою думку, як людина, яка була "проходчиком" (тобто проходив, точніше проїзджав через нього) у цьому місті сільського типу:
- Більш захаращеного і брудного міста в Україні я не бачив. Якісь перекошені будівлі ще царської побудови, розбиті дороги і пилюка, пилюка і ще раз пилюка...
Це у центрі, а окраїни взагалі ніби з фільмів про післяядерний апокаліпсис.
Загалом уся Луганська область залишала гнітюче враження полного безвихіддя. Села з хатами-мазанками (!), непривітне населення, дороги, які не ремонтували ніколи і купа закинутих виробництв.
Спогади з 2013 року.
25.05.2026 17:32 Ответить
Ну, так население в основном "импортное", привозное, братское
25.05.2026 17:41 Ответить
 
 