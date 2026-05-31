Оккупанты в Луганской области создали "совет традиционных ценностей" для усиления пропаганды
На временно оккупированной территории Луганской области захватчики создали так называемый совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации.
В состав вошли военные и коллаборационисты
По информации ЦПД, в рамках вновь созданной структуры уже сформировали семь специальных комиссий.
В их состав оккупационные власти включили местных коллаборационистов, российских чиновников и представителей армии РФ.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что именно российских военных оккупанты определили носителями так называемых "традиционных ценностей" и моральных ориентиров.
Кремль усиливает идеологическое влияние
В ЦПД отмечают, что под лозунгами защиты культуры и исторической памяти на самом деле происходит распространение российской пропаганды и навязывание жителям оккупированных территорий кремлевской версии истории.
Также там отмечают, что создание подобных органов свидетельствует о переходе оккупационных властей к более системным методам влияния на мировоззрение населения.
Ставка на лояльность к оккупантам
В Центре противодействия дезинформации считают, что через вновь созданные комиссии Кремль будет пытаться формировать лояльное отношение к оккупационным властям и продвигать антиукраинские нарративы.
"Создание подобных "комиссий" свидетельствует о том, что оккупационные власти переходят к более системным и агрессивным методам влияния на мировоззрение людей на ВОТ. Таким образом Кремль пытается заставить людей быть лояльными к оккупантам и с помощью лжи и манипуляций продвигать ненависть к Украине", – отметили в ЦПД.
(Приписують вислів Джохару Дудаєву... До речі, саме він напророчив, що розвал "недоімперії" буде здійснений саме руками українців...).
