Оккупанты в Луганской области создали "совет традиционных ценностей" для усиления пропаганды

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики создали так называемый совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

В состав вошли военные и коллаборационисты

По информации ЦПД, в рамках вновь созданной структуры уже сформировали семь специальных комиссий.

В их состав оккупационные власти включили местных коллаборационистов, российских чиновников и представителей армии РФ.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что именно российских военных оккупанты определили носителями так называемых "традиционных ценностей" и моральных ориентиров.

Кремль усиливает идеологическое влияние

В ЦПД отмечают, что под лозунгами защиты культуры и исторической памяти на самом деле происходит распространение российской пропаганды и навязывание жителям оккупированных территорий кремлевской версии истории.

Также там отмечают, что создание подобных органов свидетельствует о переходе оккупационных властей к более системным методам влияния на мировоззрение населения.

Ставка на лояльность к оккупантам

В Центре противодействия дезинформации считают, что через вновь созданные комиссии Кремль будет пытаться формировать лояльное отношение к оккупационным властям и продвигать антиукраинские нарративы.

"Создание подобных "комиссий" свидетельствует о том, что оккупационные власти переходят к более системным и агрессивным методам влияния на мировоззрение людей на ВОТ. Таким образом Кремль пытается заставить людей быть лояльными к оккупантам и с помощью лжи и манипуляций продвигать ненависть к Украине", – отметили в ЦПД.

Традиційні цінності кацапських підорів це трахати один одного в дупу.
31.05.2026 10:14 Ответить
традиційні "цінності" сьогоднішнього лугандону, це цінності принесені післявоєнними зеками, яких туди масово завезли "поднімать разрушеную прамишлєность бамбаса". майбутні "цінності" - будуть принесені, бурятами та подібними ********* парашними зеками-по контракту, не вибитими українськими дронами, яких там вже заселяють в покинуте людьми житло.
31.05.2026 10:21 Ответить
А традиційні "цінності" у кацапні доволі унікальні: вживання алкоголю змалечку, безпричинна агресія до незнайомців, приниження та побиття жінок у побуті, тотальна брехня на усіх рівнях, безпардонна поведінка за кордоном та хизування власною "величчю".
Гадаю, кожен з нас може додати власне враження про кацапські "цінності".
31.05.2026 10:22 Ответить
У мафії всіх пов,зували кров,юа кацапи з часів івана грозного тільки через дупу єрмак вождів приводив до присяги даючи смоктати з тих часів на парашастані такі скрепи
31.05.2026 10:27 Ответить
традиційні цінності для кацапів, це антицінності для цивілізованих людей.
31.05.2026 10:49 Ответить
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…» .
(Приписують вислів Джохару Дудаєву... До речі, саме він напророчив, що розвал "недоімперії" буде здійснений саме руками українців...).
31.05.2026 11:15 Ответить
"Російським матом" користуються здебільшого на пострадянському просторі. Найбільший збіг у лайці спостерігається в Україні, Білорусі та частково в інших країнах колишнього СРСР (наприклад, у Казахстані, Молдові та країнах Кавказу), де ці слова досі активно використовуються в розмовній мові.
31.05.2026 10:24 Ответить
То не мат то вони так спілкуються щоб було зрозуміло що один іншому батько кажуть я йо твою мать
31.05.2026 10:31 Ответить
А тут повно таких, що вважають, що ми теж повинні так спілкуватися. А то ну прям нєрусскіі какііта...!
31.05.2026 12:08 Ответить
Коли падають бастіони імперії, придумуються усілякі ухватки, що б ще хоч якось, хоч чуток. Та не допоможе це встояти на гнилих ногах.
31.05.2026 10:38 Ответить
А де вони знайдуть стільки липи - лапті плести? У Луганській області липа - рідкість, бо любить вологу... Правда, фінни практикували ще, плетення лаптів, з берести. А "мазури" (польська етнічна група), плели "вільшняки" - з кори вербової... Але і те, і друге, не росте, широко, на Луганщині. Міг-би, порекомендувать іспанські "альпаргатос" - "лапті" з ковили. Але ж які тоді, вони будуть "славяне"? Та й степи ковилові, вже зникли на Донбасі...
Суцільна "нєпруха"...
31.05.2026 11:12 Ответить
Будуть традиційно жарити "півнів" в очко?
31.05.2026 12:11 Ответить
 
 