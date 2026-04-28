В Луганске оккупанты могут отобрать до 8 тысяч квартир у украинцев, - ОВА
Во временно оккупированном Луганске российские власти могут отобрать тысячи квартир у местных жителей под видом так называемой "национализации".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
Масштабы угрозы
По его словам, под угрозой изъятия находятся около 8 тысяч квартир.
В то же время в целом на оккупированной территории Луганщины оккупанты планируют "национализировать" до 50 тысяч квартир, ссылаясь на долги за коммунальные услуги.
Новые правила оккупантов
Согласно новым нормам, вступившим в силу в марте, жилье могут признать "бесхозным", если его нет в российском реестре.
Владельцам дают всего 30 суток на перерегистрацию имущества.
Также основанием для изъятия может стать неуплата коммунальных услуг в течение года.
Кроме того, жилье могут отобрать, если в нем никто не проживает более трех месяцев подряд.
Такие действия фактически создают механизм массового отчуждения жилья украинцев в пользу оккупационной администрации.
