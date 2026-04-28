РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9149 посетителей онлайн
Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
987 7

В Луганске оккупанты могут отобрать до 8 тысяч квартир у украинцев, - ОВА

Во временно оккупированном Луганске российские власти могут отобрать тысячи квартир у местных жителей под видом так называемой "национализации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштабы угрозы

По его словам, под угрозой изъятия находятся около 8 тысяч квартир.

В то же время в целом на оккупированной территории Луганщины оккупанты планируют "национализировать" до 50 тысяч квартир, ссылаясь на долги за коммунальные услуги.

Новые правила оккупантов

Согласно новым нормам, вступившим в силу в марте, жилье могут признать "бесхозным", если его нет в российском реестре.

Владельцам дают всего 30 суток на перерегистрацию имущества.

Также основанием для изъятия может стать неуплата коммунальных услуг в течение года.

Кроме того, жилье могут отобрать, если в нем никто не проживает более трех месяцев подряд.

Такие действия фактически создают механизм массового отчуждения жилья украинцев в пользу оккупационной администрации.

Автор: 

Луганск (3105) мародерство (454) оккупация (10177)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну...окупована територія. Все що там зараз відбувається -поза Законом. Та і ждунів не жаль.
показать весь комментарий
28.04.2026 11:23 Ответить
Совершенно с вами согласен. Никого не жалко. Никого. У ждунов хрущевки отбирать не будут. Они свое выждали. Речь идет о брошном жилье тех кто не стал дожидаться и оформлять квартиры по российским законам
показать весь комментарий
28.04.2026 13:30 Ответить
Ой,какая толстая ирония. Повторяю,сейчас закона там нет. То есть всё это до задницы. Завтра этот дом с квартирами развалится от авиабомбы. И что? Вот именно...
показать весь комментарий
28.04.2026 14:01 Ответить
Ну ...сравнивать кацапские законы и манеру поведения с Украиной -это конечно мощно 🥴
показать весь комментарий
28.04.2026 15:23 Ответить
путін прийди! не будимо кормить европу.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:37 Ответить
Ты спутал, батя. Они беженцами поехали кормить Европу бросив свои хаты. Вот их (хаты) и хотят национализировать кацапы.
показать весь комментарий
28.04.2026 13:35 Ответить
 
 