В Луганске оккупанты могут отобрать до 8 тысяч квартир у украинцев, - ОВА

Во временно оккупированном Луганске российские власти могут отобрать тысячи квартир у местных жителей под видом так называемой "национализации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштабы угрозы

По его словам, под угрозой изъятия находятся около 8 тысяч квартир.

В то же время в целом на оккупированной территории Луганщины оккупанты планируют "национализировать" до 50 тысяч квартир, ссылаясь на долги за коммунальные услуги.

Новые правила оккупантов

Согласно новым нормам, вступившим в силу в марте, жилье могут признать "бесхозным", если его нет в российском реестре.

Владельцам дают всего 30 суток на перерегистрацию имущества.

Также основанием для изъятия может стать неуплата коммунальных услуг в течение года.

Кроме того, жилье могут отобрать, если в нем никто не проживает более трех месяцев подряд.

Такие действия фактически создают механизм массового отчуждения жилья украинцев в пользу оккупационной администрации.

