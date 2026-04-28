Ситуація на окупованій Луганщині
У Луганську окупанти можуть відібрати до 8 тисяч квартир українців, - ОВА

РФ готує "націоналізацію" житла в Луганську: під загрозою тисячі квартир

У тимчасово окупованому Луганську російська влада може відібрати тисячі квартир у місцевих жителів під виглядом так званої "націоналізації".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Масштаби загрози

За його словами, під ризиком вилучення перебувають близько 8 тисяч квартир.

Водночас загалом на окупованій території Луганщини окупанти планують "націоналізувати" до 50 тисяч квартир, посилаючись на борги за комунальні послуги.

Нові правила окупантів

Згідно з новими нормами, що набули чинності у березні, житло можуть визнати "безгосподарним", якщо його немає у російському реєстрі.

Власникам дають лише 30 діб на перереєстрацію майна.

Також підставою для вилучення може стати несплата комунальних послуг протягом року.

Крім того, житло можуть відібрати, якщо у ньому ніхто не проживає понад три місяці поспіль.

Такі дії фактично створюють механізм масового відчуження житла українців на користь окупаційної адміністрації.

Ну...окупована територія. Все що там зараз відбувається -поза Законом. Та і ждунів не жаль.
28.04.2026 11:23 Відповісти
Совершенно с вами согласен. Никого не жалко. Никого. У ждунов хрущевки отбирать не будут. Они свое выждали. Речь идет о брошном жилье тех кто не стал дожидаться и оформлять квартиры по российским законам
28.04.2026 13:30 Відповісти
Ой,какая толстая ирония. Повторяю,сейчас закона там нет. То есть всё это до задницы. Завтра этот дом с квартирами развалится от авиабомбы. И что? Вот именно...
28.04.2026 14:01 Відповісти
Ну ...сравнивать кацапские законы и манеру поведения с Украиной -это конечно мощно 🥴
28.04.2026 15:23 Відповісти
путін прийди! не будимо кормить европу.
28.04.2026 12:37 Відповісти
Ты спутал, батя. Они беженцами поехали кормить Европу бросив свои хаты. Вот их (хаты) и хотят национализировать кацапы.
28.04.2026 13:35 Відповісти
 
 