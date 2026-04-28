У Луганську окупанти можуть відібрати до 8 тисяч квартир українців, - ОВА
У тимчасово окупованому Луганську російська влада може відібрати тисячі квартир у місцевих жителів під виглядом так званої "націоналізації".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
Масштаби загрози
За його словами, під ризиком вилучення перебувають близько 8 тисяч квартир.
Водночас загалом на окупованій території Луганщини окупанти планують "націоналізувати" до 50 тисяч квартир, посилаючись на борги за комунальні послуги.
Нові правила окупантів
Згідно з новими нормами, що набули чинності у березні, житло можуть визнати "безгосподарним", якщо його немає у російському реєстрі.
Власникам дають лише 30 діб на перереєстрацію майна.
Також підставою для вилучення може стати несплата комунальних послуг протягом року.
Крім того, житло можуть відібрати, якщо у ньому ніхто не проживає понад три місяці поспіль.
Такі дії фактично створюють механізм масового відчуження житла українців на користь окупаційної адміністрації.
