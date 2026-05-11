В оккупированном Луганске россияне планируют "национализировать" 150 коммерческих объектов

На временно оккупированной территории Луганска российская администрация планирует конфисковать еще около 150 коммерческих объектов, продолжая так называемую "национализацию" украинской собственности.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты начали масштабную проверку нежилых зданий, чтобы признать часть из них "бесхозными".

"На данный момент там обнаружено около 150 зданий, имеющих признаки бесхозных. Среди них могут быть не только давно заброшенные объекты, но и те, где владелец не появлялся в течение трех месяцев или если не оплачена коммуналка", - сообщил Харченко.

Перед этим оккупационные власти объявили о намерении "национализировать" около 50 тысяч квартир на территории Луганщины, объясняя это "долгами за коммунальные услуги".

Такие действия, по оценкам украинских властей, являются очередным проявлением мародерства и попытками легитимизировать рейдерский захват украинского имущества на оккупированной территории.

Напомним, как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", во временно оккупированном Сиверскодонецке российские оккупанты продолжают массовый снос жилых домов, поврежденных во время боев за город.

