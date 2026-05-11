В оккупированном Луганске россияне планируют "национализировать" 150 коммерческих объектов

На временно оккупированной территории Луганска российская администрация планирует конфисковать еще около 150 коммерческих объектов, продолжая так называемую "национализацию" украинской собственности.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты начали масштабную проверку нежилых зданий, чтобы признать часть из них "бесхозными".

"На данный момент там обнаружено около 150 зданий, имеющих признаки бесхозных. Среди них могут быть не только давно заброшенные объекты, но и те, где владелец не появлялся в течение трех месяцев или если не оплачена коммуналка", - сообщил Харченко.

Перед этим оккупационные власти объявили о намерении "национализировать" около 50 тысяч квартир на территории Луганщины, объясняя это "долгами за коммунальные услуги".

Такие действия, по оценкам украинских властей, являются очередным проявлением мародерства и попытками легитимизировать рейдерский захват украинского имущества на оккупированной территории.

11.05.2026 14:02 Ответить
А хто не давав власникам тих "комерційних об'єктів " продати їх ,якщо вони не збирались там жити з 2014 до 2022 часу було достатньо .щоб це зробити.
11.05.2026 17:36 Ответить
А за скільки днів зєля просрав лівобережну Херсонщину і не тільки її ?
11.05.2026 17:37 Ответить
Ну від Зєлі ніхто нічого доброго і не сподівався. Малорос, етнічний єврей, дитя руского міра...
