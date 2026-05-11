В окупованому Луганську росіяни планують "націоналізувати" 150 комерційних об’єктів

На тимчасово окупованій території Луганська російська адміністрація планує конфіскувати ще близько 150 комерційних об’єктів, продовжуючи так звану "націоналізацію" української власності.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти розпочали масштабну перевірку нежитлових будівель, аби визнати частину з них "безхазяйними".

"Наразі там знайшли близько 150 будівель, які мають ознаки безхозних. Серед них можуть бути не тільки давно покинуті об’єкти, а й ті, де власник не з’являвся лише протягом трьох місяців або якщо не сплачена комуналка", – повідомив Харченко.

Перед цим окупаційна влада оголосила про намір "націоналізувати" близько 50 тисяч квартир на території Луганщини, пояснюючи це "боргами за комунальні послуги".

Такі дії, за оцінками української влади, є черговим проявом мародерства та спроб легітимізувати рейдерське захоплення українського майна на окупованій території.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку російські окупанти продовжують масове знесення житлових будинків, пошкоджених під час боїв за місто.

11.05.2026 14:02
А хто не давав власникам тих "комерційних об'єктів " продати їх ,якщо вони не збирались там жити з 2014 до 2022 часу було достатньо .щоб це зробити.
11.05.2026 17:36
А за скільки днів зєля просрав лівобережну Херсонщину і не тільки її ?
11.05.2026 17:37
Ну від Зєлі ніхто нічого доброго і не сподівався. Малорос, етнічний єврей, дитя руского міра...
11.05.2026 18:04
 
 