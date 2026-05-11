В окупованому Луганську росіяни планують "націоналізувати" 150 комерційних об’єктів

На тимчасово окупованій території Луганська російська адміністрація планує конфіскувати ще близько 150 комерційних об’єктів, продовжуючи так звану "націоналізацію" української власності.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, окупанти розпочали масштабну перевірку нежитлових будівель, аби визнати частину з них "безхазяйними".

"Наразі там знайшли близько 150 будівель, які мають ознаки безхозних. Серед них можуть бути не тільки давно покинуті об’єкти, а й ті, де власник не з’являвся лише протягом трьох місяців або якщо не сплачена комуналка", – повідомив Харченко.

Перед цим окупаційна влада оголосила про намір "націоналізувати" близько 50 тисяч квартир на території Луганщини, пояснюючи це "боргами за комунальні послуги".

Читайте: У Луганську окупанти можуть відібрати до 8 тисяч квартир українців, - ОВА

Такі дії, за оцінками української влади, є черговим проявом мародерства та спроб легітимізувати рейдерське захоплення українського майна на окупованій території.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку російські окупанти продовжують масове знесення житлових будинків, пошкоджених під час боїв за місто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни масово закривають коледжі та завищують тарифи на електроенергію на тимчасово окупованій Луганщині