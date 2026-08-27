Росія хоче заморити світ голодом: у Латвії заявили про наслідки ударів РФ по зерновій інфраструктурі України

Росія цілеспрямовано атакує українську зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи, ставлячи під загрозу продовольчу безпеку сотень мільйонів людей у різних країнах світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи наслідки російських повітряних ударів по Україні в ніч проти 27 серпня.

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"Росія прагне заморити світ голодом. Атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи завдають шкоди приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі, зокрема в деяких із найбільш вразливих країн", – наголосила очільниця латвійського МЗС.

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Під ударом – український аграрний експорт

Так Браже відреагувала на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про наслідки чергової масованої російської атаки.

Глава МЗС Латвії акцентувала саме на ударах по інфраструктурі, від якої залежить експорт українського продовольства. За її словами, наслідки таких атак виходять далеко за межі України, оскільки українське зерно постачається на світові ринки, зокрема до найбільш вразливих країн.

Таким чином, наголосила Браже, російські удари по українських портах, зерновій інфраструктурі та морських шляхах створюють ризики для продовольчого забезпечення близько 400 млн людей у світі.

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