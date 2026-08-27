Жители оккупированного Темрюка в Донецкой области уже более месяца остаются без воды

В оккупированном поселке Темрюк в Донецкой области местные жители уже более месяца остаются без централизованного водоснабжения. Люди утверждают, что в последний раз вода из их кранов текла еще 11 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали активисты движения "Желтая лента" со ссылкой на местных жителей.

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По их словам, проблемы с водоснабжением в поселке, подчиненном оккупированному Моспино, продолжаются уже долгое время. В начале лета воду подавали лишь несколько раз, после чего подача фактически прекратилась.

Оккупационная администрация обещала подавать воду по установленным графикам, однако, как утверждают местные жители, они не выполняются.

"После нескольких подач в начале лета краны у людей окончательно высохли", — отмечают активисты.

Таким образом, жители Темрюка остаются без одной из базовых коммунальных услуг, а когда централизованное водоснабжение может быть восстановлено, пока неизвестно.

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