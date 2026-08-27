Жителі окупованого Темрюка на Донеччині понад місяць залишаються без води

В окупованому селищі Темрюк на Донеччині місцеві жителі понад місяць залишаються без централізованого водопостачання. Люди стверджують, що востаннє вода в їхніх кранах була ще 11 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли активісти руху "Жовта стрічка" з посиланням на місцевих жителів.

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За їхніми словами, проблеми з водопостачанням у селищі, підпорядкованому окупованому Моспиному, тривають уже тривалий час. На початку літа воду подавали лише кілька разів, після чого постачання фактично припинилося.

Окупаційна адміністрація обіцяла подавати воду за встановленими графіками, однак, як стверджують місцеві жителі, вони не виконуються.

"Після кількох подач на початку літа крани в людей висохли остаточно", – зазначають активісти.

Таким чином, жителі Темрюка залишаються без однієї з базових комунальних послуг, а коли централізоване водопостачання може бути відновлене, наразі невідомо.

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