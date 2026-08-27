Европа должна взять на себя поддержку Украины и собственную конвенциональную оборону, - Пентагон
США ожидают, что Европа возьмет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону и будет играть ведущую роль в поддержке Украины.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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"Мы... ведем содержательный разговор о том, как нам вместе двигаться вперед в мире, в котором Европа - которая, очевидно, является очень богатым континентом, - может и уже берет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону. Конечно, Соединенные Штаты остаются в НАТО и (остаются) связанными с Альянсом здесь", - сказал Колби.
"Кроме того, Европа берет на себя ведущую роль в поддержке Украины", - добавил заместитель Хегсета.
В то же время он отметил, что хочет услышать мнение союзников по НАТО относительно этих позиций.
Также Колби подтвердил, что США действительно разослали европейским союзникам анкету, в которой попросили высказать свои оценки и планы относительно будущего перераспределения ответственности за конвенционную оборону Европы.
"Мы хотели услышать мнение союзников напрямую, в письменной форме, в духе НАТО 3.0 - относительно конвенционной обороны под руководством Европы, но с пониманием того, как мы со временем будем управлять чрезвычайными инвестициями таких правительств, как Польша, Германия... Нидерланды и многих других. Мы надеемся, что и другие присоединятся", - пояснил он.
Колби подчеркнул, что "Европа остается критически важным интересом Соединенных Штатов, даже когда мы отдаем приоритет Западному полушарию".
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«Друзі» кореї та фактичні параші…і вороги цивілізованого світу, який хочу нагнути своїми податками…