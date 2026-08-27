Європа має взяти на себе підтримку України та власну конвенційну оборону, - Пентагон
США очікують, що Європа перебере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону та відіграватиме провідну роль у підтримці України.
Про це сказав заступник міністра війни США з питань політики Елбрідж Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"Ми... ведемо предметну розмову про те, як нам разом рухатися вперед у світі, в якому Європа – яка, очевидно, є дуже заможним континентом, – може і вже бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються в НАТО та (залишаються) пов’язаними з Альянсом тут", - сказав Колбі.
"Також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України", - додав заступник Гегсета.
Водночас він зазначив, що хоче почути думку союзників по НАТО щодо цих позицій.
Також Колбі підтвердив, що Штати справді розіслали європейським союзникам опитувальник, у якому попросили висловити свої оцінки та плани щодо майбутнього перебирання конвенційної оборони Європи.
"Ми хотіли почути союзників безпосередньо, у письмовій формі, в дусі NATO 3.0 - щодо конвенційної оборони під проводом Європи, але з розумінням того, як ми з часом будемо управляти надзвичайними інвестиціями таких урядів, як Польща, як Німеччина... Нідерланди, і багатьох інших. Ми сподіваємося, що й інші долучаться", - пояснив він.
Колбі наголосив, що "Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть тоді, коли ми надаємо пріоритет Західній півкулі".
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Вони наразі більше вороги на рівні параші - відібрали єдиний захист, маючи який війна і не почалась би.
Чим допомагають? Заробляючи не слабо на продажі нам? Їх ціль тільки збагатитись!
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«Друзі» кореї та фактичні параші…і вороги цивілізованого світу, який хочу нагнути своїми податками…