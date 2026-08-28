Все платные залы ожидания на вокзалах Украины до утра пятницы будут бесплатными – "Укрзализныця"

"Укрзализныця" в связи с вражеской воздушной атакой сделала все платные залы ожидания на вокзалах Украины бесплатными до утра пятницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале.

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Пассажиры могут бесплатно переждать задержки

В компании отметили, что вокзалы остаются открытыми для пассажиров, пока железнодорожники работают над восстановлением расписания и безопасным движением поездов.

Пассажирам предоставляются вода и чай. Также на вокзалах работают "Пункты стойкости", где можно зарядить устройства и переждать вынужденное ожидание.

"В сложные моменты мы не оставляем пассажиров один на один с ситуацией: железная дорога продолжает работать и делает все возможное, чтобы каждый добрался до места назначения безопасно", — подчеркнули в "Укрзализныце".

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За билеты можно вернуть полную сумму

В "Укрзализныце" также пояснили, что пассажиры, которые из-за задержки поезда не смогли совершить посадку, могут воспользоваться сервисом претензионного возврата средств.

В таком случае компания вернет полную стоимость билета.

С начала полномасштабной войны РФ повредила 492 локомотива и 249 вагонов в Украине.