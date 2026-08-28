Двое погибших в Днепропетровской области, один человек погиб в Запорожской области: РФ атаковала регионы БПЛА, артиллерией и КАБами

За прошедшие сутки российские войска более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. В результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Атаки на Днепропетровскую область

В Никопольском районе под вражескими ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В результате обстрелов повреждены предприятие и супермаркет.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Васильковскую громаду. Повреждены частные дома и автомобиль. Погибли два человека.

Запорожье и район подверглись массированным атакам

По данным главы ОГА Ивана Федорова, за сутки российские оккупанты нанесли 861 удар по 53 населенным пунктам Запорожской области.

В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибла женщина. Еще шесть человек получили ранения.

Российские войска нанесли 18 авиационных ударов по Малокатериновке, Разумовке, Новоалександровке, Григоровскому, Листовке, Юрковке, Барвиновке, Рождественке, Свободе, Васильевскому, Новосолошино, Червоном Яру, Омельнику, Никольскому и Копаням.

Оккупанты задействовали 626 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV. Под ударами дронов оказались Запорожье, Малокатериновка, Кушугум, Речное, Червоноднепровка, Григоровка, Веселянка, Запасное, Беленкое, Терновка, Трудооленевка, Степногорск, Плавни, Приморское, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и ряд других населенных пунктов.

Кроме того, зафиксировано 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 206 артиллерийских ударов.

Под артиллерийским обстрелом оказались десятки населенных пунктов области, в частности Малокатериновка, Речное, Червоноднепровка, Григоровка, Степногорск, Орехов, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижовка, Цветково, Косовцево и Новое Запорожье.

Таким образом, в течение суток российские войска применяли в Запорожской области авиацию, ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

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