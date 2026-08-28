Двоє загиблих на Дніпропетровщині, одна людина загинула на Запоріжжі: РФ атакувала регіони БпЛА, артилерією та КАБами

Упродовж минулої доби російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Атаки на Дніпропетровщину

На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство та супермаркет.

У Синельниківському районі російські війська атакували Васильківську громаду. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль. Загинули двоє людей.

Запоріжжя та район зазнали масованих атак

За даними начальника ОВА Івана Федорова, протягом доби російські окупанти завдали 861 удару по 53 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинула жінка. Ще шестеро людей отримали поранення.

Російські війська здійснили 18 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Розумівці, Новоолександрівці, Григорівському, Листівці, Юрківці, Барвінівці, Різдвянці, Свободі, Василівському, Новосолошиному, Червоному Яру, Омельнику, Микільському та Копанях.

Окупанти застосували 626 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV. Під ударами дронів перебували Запоріжжя, Малокатеринівка, Кушугум, Річне, Червонодніпровка, Григорівка, Веселянка, Запасне, Біленьке, Тернівка, Трудооленівка, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка та низка інших населених пунктів.

Крім того, зафіксовано 11 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 206 артилерійських ударів.

Під артилерійським вогнем опинилися десятки населених пунктів області, зокрема Малокатеринівка, Річне, Червонодніпровка, Григорівка, Степногірськ, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка, Цвіткове, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Таким чином, протягом доби російські війська застосовували по Запорізькій області авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

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