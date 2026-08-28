Сортировочные центры "Новой почты" уничтожили рашисты в Сумах и на Киевщине

В ночь на 28 августа российские войска уничтожили сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг сбросил 4 КАБа на наш терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика. В Киевской области вражеский дрон уничтожил сортировочное депо. Все сотрудники живы", — говорится в сообщении.

В настоящее время оцениваются последствия вражеской атаки.

"Новая почта" компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения. Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать.



Актуальный статус отправлений можно посмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте компании", — подытожили там.

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