Сортировочные центры "Новой почты" уничтожили рашисты в Сумах и на Киевщине
В ночь на 28 августа российские войска уничтожили сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и в Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг сбросил 4 КАБа на наш терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика. В Киевской области вражеский дрон уничтожил сортировочное депо. Все сотрудники живы", — говорится в сообщении.
В настоящее время оцениваются последствия вражеской атаки.
"Новая почта" компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения. Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать.
Актуальный статус отправлений можно посмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте компании", — подытожили там.
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