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Сортувальні центри "Нової пошти" знищили рашисти в Сумах та на Київщині
У ніч на 28 серпня російські знищили сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог скинув 4 КАБи на наш термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо. Всі співробітники живі", - йдеться в повідомленні.
Наразі наслідки ворожої атаки оцінюють.
"Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. Попри атаки Нова пошта продовжує працювати.
Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії", - підсумували там.
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