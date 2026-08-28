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Сортувальні центри "Нової пошти" знищили рашисти в Сумах та на Київщині

РФ знищила сортувальні центри Нової пошти у двох областях

У ніч на 28 серпня російські знищили сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог скинув 4 КАБи на наш термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо. Всі співробітники живі", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки ворожої атаки оцінюють.

"Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. Попри атаки Нова пошта продовжує працювати.

Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії", - підсумували там.

Читайте: "Нова пошта" шукає партнерів із сортувальними центрами через російські атаки по складах: які умови

Автор: 

Київська область (4653) обстріл (36371) Сумська область (4925) Суми (1042) Нова пошта (131) Сумський район (700)
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