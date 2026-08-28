Сортувальні центри "Нової пошти" знищили рашисти в Сумах та на Київщині

У ніч на 28 серпня російські знищили сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ворог скинув 4 КАБи на наш термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо. Всі співробітники живі", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки ворожої атаки оцінюють.

"Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. Попри атаки Нова пошта продовжує працювати.



Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії", - підсумували там.

Читайте: "Нова пошта" шукає партнерів із сортувальними центрами через російські атаки по складах: які умови