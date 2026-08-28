250 боевых столкновений за сутки. Враг продолжает оказывать давление на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 250 боевых столкновений. Российские войска нанесли 86 авиаударов, применили более 10,6 тысячи дронов-камикадзе и провели 3396 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Артиллерийским обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись следующие населенные пункты:

Толстодубово, Бачевск, Безсаловка, Коренок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Малушино, Винторовка, Яструбщина, Журавка, Потаповка, Чуйковка Сумской области;

Каменская, Ковпинка Черниговской области.

Авиаудару подверглось Толстодубово.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано две штурмовые операции противника. Агрессор совершил 45 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Графское, Рубежное, Старица, Довгенькое, Радьковка, Охримовка, Чугуновка и Захаровка.

На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман и в районах Нового Мира, Новоселовки, Шейковки, Чернещины.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районе населенного пункта Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 35 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка, Кучеров Яр и Долгая Балка.

Сорок атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Ганновка, Черниговка, Светлое, Васильевка, Сергиевка и в районе Молодецкого, Новоподогороднего, Котлино, Удачного, Новопавловки.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Мирного, Рыбного, Злагоды.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Червоная Криница, Верхняя Терса и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по девяти районам сосредоточения живой силы противника, пушке и пункту управления БПЛА.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1630 человек. Также уничтожены три танка, 55 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, восемь ракет, 16 наземных робототехнических комплексов, 1657 беспилотных летательных аппаратов, 493 единицы автомобильной и две единицы специальной техники противника.

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