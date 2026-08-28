250 боєзіткнень за добу. Ворог продовжує тиснути на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Минулої доби на фронті зафіксували 250 бойових зіткнень. Російські війська здійснили 86 авіаційних ударів, застосували понад 10,6 тисячі дронів-камікадзе та провели 3396 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти:

Товстодубове, Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Малушине, Винторівка, Яструбщина, Журавка, Потапівка, Чуйківка Сумської області;

Кам’янська, Ковпинка Чернігівської області.

Авіаудару зазнало Товстодубове.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Агресор здійснив 45 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка, Чугунівка та Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували у бік населених пунктів Лиман та в районах Нового Миру, Новоселівки, Шийківки, Чернещини.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районі населеного пункту Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 35 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка, Кучерів Яр та Довга Балка.

Сорок атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Ганнівка, Чернігівка, Світле, Василівка, Сергіївка та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Котлиного, Удачного, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Мирного, Рибного, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Червона Криниця, Верхня Терса та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, гармату та пункт управління БпЛА.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1630 осіб. Також знешкоджено три танки, 55 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, вісім ракет, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1657 безпілотних літальних апаратів, 493 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

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