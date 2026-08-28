В правящей партии Германии призвали ЕС усилить защиту от возможного нападения РФ

Депутат Бундестага и эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам безопасности Родерих Кизеветтер призвал европейские страны усилить совместные меры защиты на фоне роста гибридных атак со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

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По словам Кизеветтера, увеличение количества таких атак может свидетельствовать о подготовке РФ к возможному ограниченному военному нападению на одну из стран НАТО.

Депутат призвал Европу готовиться к новым угрозам

В интервью Rheinische Post Кизеветтер заявил, что в Европе наблюдается рост числа гибридных атак со стороны России.

По его словам, некоторые из них все чаще переходят из "серой зоны" в открытое, кинетическое измерение, в частности из-за атак с применением вооруженных беспилотников.

Германский депутат ожидает от встречи министров внутренних дел европейских стран выработки общего видения ситуации и конкретных мер реагирования.

"Мы наблюдаем рост числа гибридных атак со стороны России по всей Европе", — отметил он.

По его мнению, участники встречи должны обсудить усиление защиты и устойчивости государств, а также обменяться опытом противодействия гибридным угрозам.

В Германии связывают атаки с подготовкой РФ к возможной агрессии

Кизеветтер считает, что увеличение количества российских гибридных атак может быть подготовкой к возможному ограниченному военному нападению РФ на страну НАТО.

Он призвал правительства европейских государств заранее усиливать защиту в различных сферах - на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.

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Во Фленсбурге соберутся представители 10 стран

Саммит министров внутренних дел по вопросам безопасности в Балтийском море должен состояться 28 августа во Фленсбурге. В встрече, помимо главы германского МВД Александра Добриндта, ожидается участие представителей Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Главной темой переговоров станет противодействие гибридным угрозам. По итогам встречи немецкая сторона планирует представить документ с предложениями по совместным стратегиям противодействия таким угрозам.

Проведение саммита было инициировано после ряда инцидентов, связанных с безопасностью в регионе. В частности, в начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом обнаружили дрон со взрывчаткой.

В ЕС пока не видят признаков подготовки нападения со стороны РФ

В то же время оценка европейских спецслужб относительно непосредственной угрозы военного нападения России на страны Европы пока отличается от оценки Кизеветтера.

Высокопоставленная представительница ЕС 27 августа заявила в Брюсселе, что европейские спецслужбы в целом не видят признаков того, что Россия в настоящее время планирует военное нападение на европейские страны - члены НАТО.

По ее словам, эта оценка не изменилась.

В то же время европейские спецслужбы единодушны в том, что российские гибридные атаки против европейских стран, вероятно, будут продолжаться.

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