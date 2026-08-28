У правлячій партії Німеччини закликали ЄС посилити захист від можливого нападу РФ

Депутат Бундестагу та експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань безпеки Родеріх Кізеветтер закликав європейські країни посилити спільні заходи захисту на тлі зростання гібридних атак Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Кізеветтера, збільшення кількості таких атак може свідчити про підготовку РФ до можливого обмеженого військового нападу на одну з країн НАТО.

Депутат закликав Європу готуватися до нових загроз

В інтерв’ю Rheinische Post Кізеветтер заявив, що Європа спостерігає зростання кількості гібридних атак з боку Росії.

За його словами, деякі з них дедалі частіше переходять із "сірої зони" у відкритий, кінетичний вимір, зокрема через атаки із застосуванням озброєних безпілотників.

Німецький депутат очікує від зустрічі міністрів внутрішніх справ європейських країн спільного бачення ситуації та конкретних заходів реагування.

"Ми спостерігаємо зростання кількості гібридних атак з боку Росії по всій Європі", — зазначив він.

На його думку, учасники зустрічі мають обговорити посилення захисту та стійкості держав, а також обмінятися досвідом протидії гібридним загрозам.

У Німеччині пов'язують атаки з підготовкою РФ до можливої агресії

Кізеветтер вважає, що збільшення кількості російських гібридних атак може бути підготовкою до можливого обмеженого військового нападу РФ на країну НАТО.

Він закликав уряди європейських держав заздалегідь посилювати захист у різних сферах — на морі, суші, у повітрі, космосі та кіберпросторі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може випробувати НАТО ще до завершення війни в Україні, - WSJ

У Фленсбурзі зустрінуться представники 10 країн

Саміт міністрів внутрішніх справ щодо безпеки в Балтійському морі має відбутися 28 серпня у Фленсбурзі. У зустрічі, крім глави німецького МВС Александера Добріндта, очікується участь представників Данії, Ірландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії.

Головною темою переговорів стане протидія гібридним загрозам. За підсумками зустрічі німецька сторона планує представити документ із пропозиціями щодо спільних стратегій протидії таким загрозам.

Проведення саміту ініціювали після низки інцидентів, пов’язаних із безпекою в регіоні. Зокрема, на початку серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським вантажним літаком виявили дрон із вибухівкою.

У ЄС наразі не бачать ознак підготовки нападу РФ

Водночас оцінка європейських спецслужб щодо безпосередньої загрози військового нападу Росії на країни Європи наразі відрізняється від оцінки Кізеветтера.

Високопоставлена представниця ЄС 27 серпня заявила у Брюсселі, що європейські спецслужби загалом не бачать ознак того, що Росія наразі планує військовий напад на європейські країни — члени НАТО.

За її словами, ця оцінка не змінилася.

Водночас європейські спецслужби одностайні в тому, що російські гібридні атаки проти європейських країн, ймовірно, триватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія знає, що нападати на НАТО не варто, - прем’єр Естонії Міхал