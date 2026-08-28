ГПСУ не фиксирует значительной активности российских ДРГ на границе

На границе Украины с Россией в настоящее время не фиксируется значительной активности российских диверсионно-разведывательных групп. В то же время Россия продолжает обстреливать Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Активности со стороны врага по привлечению своих диверсионно-разведывательных групп, к счастью, не наблюдается", — сказал Демченко.

Обстрелы приграничных территорий

В то же время, по его словам, российские войска осуществляют большое количество обстрелов приграничных территорий Сумской, Харьковской и Черниговской областей. В частности, чаще всего враг применяет беспилотные летательные аппараты, однако также использует артиллерию и авиацию, сбрасывает управляемые авиационные бомбы.

Пресс-секретарь отдельно отметил, что обстрелами российские войска часто пытаются прикрывать действия своих штурмовых групп, в частности в Сумской и Харьковской областях.

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